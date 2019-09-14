На Урале двое детей погибли при пожаре

Сообщение о пожаре поступило утром 14 сентября. Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного дома на ул. Молодцова. Пожарные вынесли из квартиры двух девочек 2016 и 2017 годов рождения. Спасти детей не удалось. Мать девочек была госпитализирована.

Сообщается, что до приезда спасателей из дома эвакуировались шесть человек, в том числе двое детей.