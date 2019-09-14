На Урале двое детей погибли при пожаре
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В посёлке Нейво-Рудянка после пожара погибли два ребенка. Они отравились продуктами горения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило утром 14 сентября. Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного дома на ул. Молодцова. Пожарные вынесли из квартиры двух девочек 2016 и 2017 годов рождения. Спасти детей не удалось. Мать девочек была госпитализирована.
Сообщается, что до приезда спасателей из дома эвакуировались шесть человек, в том числе двое детей.
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Площадь возгорания составила 5 кв. м. Для тушения пожара привлекались пять спасателей и две спецмашины. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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