На Урале майор насмерть сбил сослуживца и скрылся с места ДТП
Сегодня, 18:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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ДТП произошло 7 сентября в поселке Порошино в Свердловской области, где дислоцируется 473-й Учебный окружной танковый центр. 38-летний майор сбил на автомобиле своего друга-сослуживца. Позже пострадавший скончался, пишет ИА «Регион онлайн».
По предварительным данным, мужчины с семьями отмечали День танкиста. Около 11 вечера после застолья все разошлись домой. Один из гостей с супругой пошли по дороге. Другой участник праздника ехал на автомобиле Toyota и сбил сослуживца, после чего скрылся.
Пострадавший был госпитализирован, однако в больнице от полученных травм скончался. Виновника аварии начали искать на следующий день, но нашли лишь брошенный разбитый автомобиль. Позже майор сам пришёл в полицию и написал явку с повинной.
При осмотре места ДТП следователи не обнаружили каких-либо следов тормозного пути. В Военном следственном управлении заявили, что по факту происшествия проводится проверка.
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