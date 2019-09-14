На Урале майор насмерть сбил сослуживца и скрылся с места ДТП

По предварительным данным, мужчины с семьями отмечали День танкиста. Около 11 вечера после застолья все разошлись домой. Один из гостей с супругой пошли по дороге. Другой участник праздника ехал на автомобиле Toyota и сбил сослуживца, после чего скрылся.

Пострадавший был госпитализирован, однако в больнице от полученных травм скончался. Виновника аварии начали искать на следующий день, но нашли лишь брошенный разбитый автомобиль. Позже майор сам пришёл в полицию и написал явку с повинной.