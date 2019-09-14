Под Нижним Тагилом при столкновении двух автомобилей погибла 70-летняя женщина

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель «Лада Веста» ехал в направлении села Петрокаменское со стороны села Мурзинка. Он отвлекся от дороги, чтобы поднять упавший телефон. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

Водители обеих машин и пассажир иномарки получили ушибы и ссадины, от полученных травм пассажирка «Лады» скончалась на месте ДТП. Также было установлено, что оба водителя были трезвы. Водитель «Лада Веста» - житель Нижнего Тагила, имеет стаж вождения 5 лет, ранее он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.