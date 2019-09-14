Под Первоуральском два дня рызыскивают пропавшую в лесу пенсионерку

Приметы пожилой женщины и предметы одежды, в которых она была в день пропажи неизвестны. Она может нуждаться в медицинской помощи. Волонтёры просят помощи добровольцев для участия в поисках.

Бабушка очень хочет домой. Шансов всё меньше и меньше. Нам нужны внедорожники и мощная техника для отработки задач и заброса волонтёров! Мы просим вас о помощи! Дорога каждая минута, важен каждый человек,пишет поисковый отряд «Лиза Алерт».

Всех, кто готов принять участие в поисках пожилой женщины, просят позвонить по телефону: +7 (922) 219-06-72 (Олеся).