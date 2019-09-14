Под Первоуральском два дня рызыскивают пропавшую в лесу пенсионерку
Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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12 сентября в посёлке Кузино пропала 83-летняя Черникова Валентина Александровна. Пенсионерка ушла в лес и до сих пор не вернулась, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы пожилой женщины и предметы одежды, в которых она была в день пропажи неизвестны. Она может нуждаться в медицинской помощи. Волонтёры просят помощи добровольцев для участия в поисках.
Бабушка очень хочет домой. Шансов всё меньше и меньше. Нам нужны внедорожники и мощная техника для отработки задач и заброса волонтёров! Мы просим вас о помощи! Дорога каждая минута, важен каждый человек,пишет поисковый отряд «Лиза Алерт».
Всех, кто готов принять участие в поисках пожилой женщины, просят позвонить по телефону: +7 (922) 219-06-72 (Олеся).
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Фото: поисковый отряд Abris
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