Студент из Екатеринбурга подозревается в изнасиловании 10-летнего мальчика

Екатеринбуржец работал этим летом в детском лагере в Туапсе. После того, как смена закончилась, парень узнал, что 10-летний мальчик из другого отряда обвинил его в изнасиловании. Ему позвонили из СКР для того, чтобы он вернулся в Краснодарский край для дачи показаний.

Семья студента убеждена, что ребенок оклеветал парня. Как рассказала сестра молодого человека, ребенок был «трудным».

Они приезжали на смену из детских домов и неблагополучных семей. Андрей ни разу с ним лично не контактировал, только знал от других вожатых, как отвратительно он себя ведет. Он, извиняюсь, мог вместо туалета сходить на чью-нибудь кровать, рассказала девушка.

Однако мать ребенка убеждена в обратном.