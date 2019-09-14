Студент из Екатеринбурга подозревается в изнасиловании 10-летнего мальчика
10-летний мальчик обвинил в изнасиловании 18-летнего студента из Екатеринбурга, который работал в детском лагере вожатым, сообщает «Комсомольская правда».
Екатеринбуржец работал этим летом в детском лагере в Туапсе. После того, как смена закончилась, парень узнал, что 10-летний мальчик из другого отряда обвинил его в изнасиловании. Ему позвонили из СКР для того, чтобы он вернулся в Краснодарский край для дачи показаний.
Семья студента убеждена, что ребенок оклеветал парня. Как рассказала сестра молодого человека, ребенок был «трудным».
Они приезжали на смену из детских домов и неблагополучных семей. Андрей ни разу с ним лично не контактировал, только знал от других вожатых, как отвратительно он себя ведет. Он, извиняюсь, мог вместо туалета сходить на чью-нибудь кровать, рассказала девушка.
Однако мать ребенка убеждена в обратном.
СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Молодой человек сейчас находится в Туапсе.