В Екатеринбурге пьяные посетители ночного клуба напали на его сотрудников

Инцидент произошёл около четырёх часов утра. В клубе рассказали, что их сотрудники были на улице, разгружали оборудование. В это время на них напали неизвестные.

По сообщению пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, заявление о нападении поступило от охранника клуба. Одного из подозреваемых при патрулировании задержал патруль ДПС. Мужчину доставили в дежурную часть, где он находится до сих пор, так как был в абсолютно нетрезвом состоянии. По данному факту проводится проверка.