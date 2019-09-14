В Екатеринбурге пьяные посетители ночного клуба напали на его сотрудников
Сегодня, 17:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в ночь на 14 сентября, посетители вечеринки в «Доме печати», находясь а алкогольном опьянении, напали на сотрудников заведения, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл около четырёх часов утра. В клубе рассказали, что их сотрудники были на улице, разгружали оборудование. В это время на них напали неизвестные.
Пострадали два звукорежиссера и сотрудник службы безопасности. Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения,добавили в клубе.
По сообщению пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, заявление о нападении поступило от охранника клуба. Одного из подозреваемых при патрулировании задержал патруль ДПС. Мужчину доставили в дежурную часть, где он находится до сих пор, так как был в абсолютно нетрезвом состоянии. По данному факту проводится проверка.
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