В Екатеринбурге загорелся трамвай с пассажирами

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Инцидент произошёл днём 14 сентября на кольце на Эльмаше, загорелся трамвай маршрута № 14, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
На место происшествия прибыли две пожарные машины и начали заливать вагон пеной. К этому моменту уже закончилась эвакуация пассажиров. Позже спасатели установили, что задымление началось под днищем трамвая. Пострадавших от возгорания нет.
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Теперь специалистам предстоит установить точную причину возникновения пожара. Отмечается, что в результате тушения вагон был полностью пролит, отчего сильно пострадала электроника.
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