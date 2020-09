В Екатеринбурге еще один строитель сорвался с высоты

В Екатеринбурге при падении с высоты на стройке погиб 22-летний мужчина, сообщает Е1.

Происшествие случилось 12 сентября на Эльмаше. По версии следствия, инцидент произошел в результате нарушения требований охраны труда. Погибший был стропальщиком, он принимал поддоны с кирпичами. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Напомним, что это второй случай смерти людей на стройке в Екатеринбурге за неделю. Ранее в столице Урала на улице Михеева насмерть разбился 18-летний молодой человек, предположительно он выпал из люльки. В Екатеринбурге насмерть разбился строитель

