В Екатеринбурге еще один строитель сорвался с высоты

Происшествие случилось 12 сентября на Эльмаше.
По версии следствия, инцидент произошел в результате нарушения требований охраны труда. Погибший был стропальщиком, он принимал поддоны с кирпичами.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
Напомним, что это второй случай смерти людей на стройке в Екатеринбурге за неделю. Ранее в столице Урала на улице Михеева насмерть разбился 18-летний молодой человек, предположительно он выпал из люльки.