Вырыл себе могилу: пропавшего в июле свердловчанина нашли мёртвым

Вырыл себе могилу: пропавшего в июле свердловчанина нашли мёртвым

Сегодня, 22:22ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг1Mi
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в июле мужчину. Умерший более месяца был в розыске, пишет Е1.

51-летнего Олега Шершнева нашли 12 сентября. Он пропал 28 июля в поселке Атиг. По информации источника издания, мужчину обнаружили в лесу охотники с собаками. Он лежал в вырытой им самим могиле.

Вырыл могилку, землю тщательно удалил, настелил веток, сверху также всё замаскировал ветками и покончил с собой, рассказал источник.

В Следственном комитете рассказали, что по факту смерти свердловчанина начата проверка. По предварительным данным, признаков того, что смерть мужчины носила криминальный характер, нет.

Умерший работал в больнице, у него остались жена и взрослая дочь.

Напомним, в августе в Кургане нашли тело жителя Свердловской области Андрея Балмашева. 23 мая он поехал в Пермь и перестал выходить на связь с родными.

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