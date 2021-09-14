29-летняя мать двоих детей упала с балкона и оказалась парализована в Нижнем Тагиле

29-летняя мать двоих детей упала с балкона и оказалась парализована в Нижнем Тагиле
29-летняя мать двоих детей упала с балкона и оказалась парализована в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:38ПроисшествияФото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила Алена на свой 29-й день рождения упала с балкона. Девушка выжила, однако оказалась парализована, а двоих ее сыновей отдали в дом малютки.

Алена рассказала, что все произошло 20 июля. В тот день она оставила детей с мамой и уехала в поселок Северный к своему другу. Там девушка выпила алкогольные напитки, после чего вышла покурить на балкон. Однако у тагильчанки закружилась голова и она выпала на улицу.

После инцидента ее привезли в Демидовскую больницу. Как стало известно, из-за удара случился разрыв печени. Тагильчанке провели лапаротомию и ушивание ран. 27 июля в Екатеринбурге ей также сделали операцию на позвоночник. После травмы девушка поняла, что больше не чувствует ног, также у нее началась острая задержка мочи и стула.

В Нижнем Тагиле молодая мама рассчитывала на реабилитацию, однако вскоре ее выписали домой. Там Алена узнала, что, пока она был в Екатеринбурге, от сердечного приступа умерла ее приемная мать. В результате 8-месячный Евгений и полугодовалый Виктор оказались определены в дом малютки, пишет ИА «Все новости».

Напомним, 25 августа на улице Свердлова, 42 в Нижнем Тагиле с балкона выпала женщина. По словам очевидцев произошедшего, после падения она осталась жива и в тяжелом состоянии была госпитализирована в лечебное учреждение. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что инцидент не носит криминального характера.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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