29-летняя мать двоих детей упала с балкона и оказалась парализована в Нижнем Тагиле

Жительница Нижнего Тагила Алена на свой 29-й день рождения упала с балкона. Девушка выжила, однако оказалась парализована, а двоих ее сыновей отдали в дом малютки.

Алена рассказала, что все произошло 20 июля. В тот день она оставила детей с мамой и уехала в поселок Северный к своему другу. Там девушка выпила алкогольные напитки, после чего вышла покурить на балкон. Однако у тагильчанки закружилась голова и она выпала на улицу. После инцидента ее привезли в Демидовскую больницу. Как стало известно, из-за удара случился разрыв печени. Тагильчанке провели лапаротомию и ушивание ран. 27 июля в Екатеринбурге ей также сделали операцию на позвоночник. После травмы девушка поняла, что больше не чувствует ног, также у нее началась острая задержка мочи и стула. В Нижнем Тагиле молодая мама рассчитывала на реабилитацию, однако вскоре ее выписали домой. Там Алена узнала, что, пока она был в Екатеринбурге, от сердечного приступа умерла ее приемная мать. В результате 8-месячный Евгений и полугодовалый Виктор оказались определены в дом малютки, пишет ИА «Все новости». Напомним, 25 августа на улице Свердлова, 42 в Нижнем Тагиле с балкона выпала женщина. По словам очевидцев произошедшего, после падения она осталась жива и в тяжелом состоянии была госпитализирована в лечебное учреждение. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что инцидент не носит криминального характера. Женщина выпала с балкона в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter