Автовладелец из Екатеринбурга сбил на ЕКАД косулю

Автовладелец из Екатеринбурга сбил на ЕКАД косулю
Автовладелец из Екатеринбурга сбил на ЕКАД косулю
Сегодня, 08:53ПроисшествияФото: 1MI
Сбитое под Екатеринбургом животное еще какое-то время лежало на проезжей части.

13 сентября 2021 года на 12-м километре кольцевой автодороги Екатеринбурга водитель совершил наезд на косулю, сообщает E1.

При ДТП с дикими животными водителю необходимо сообщать об инциденте в ГИБДД, инспекторы вызовут на место специалистов ветеринарной службы. Если животное осталось живым, ему окажут необходимую помощь на месте или перевезут в ветеринарную клинику.

Если зверь погиб на месте ДТП, сотрудники департамента по охране животного мира составят справку о причинах гибели животного: она нужна для страховой компании, которая оплатит причиненный природе ущерб.

Часто, водители стараются покинуть место ДТП с животными, за это им грозит также лишение водительских прав.

Напомним, 10 сентября 2021 года неустановленный водитель сбил насмерть 5 кабанов на трассе в Свердловской области и покинул место аварии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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