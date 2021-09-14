Автовладелец из Екатеринбурга сбил на ЕКАД косулю

13 сентября 2021 года на 12-м километре кольцевой автодороги Екатеринбурга водитель совершил наезд на косулю, сообщает E1.
При ДТП с дикими животными водителю необходимо сообщать об инциденте в ГИБДД, инспекторы вызовут на место специалистов ветеринарной службы. Если животное осталось живым, ему окажут необходимую помощь на месте или перевезут в ветеринарную клинику.
Если зверь погиб на месте ДТП, сотрудники департамента по охране животного мира составят справку о причинах гибели животного: она нужна для страховой компании, которая оплатит причиненный природе ущерб.
Часто, водители стараются покинуть место ДТП с животными, за это им грозит также лишение водительских прав.
Напомним, 10 сентября 2021 года неустановленный водитель сбил насмерть 5 кабанов на трассе в Свердловской области и покинул место аварии.