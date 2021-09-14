Иномарка провалилась в провал под асфальт на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Автомобиль провалился вместе с асфальтом на Индустриальной 14 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле. Причиной ЧП может стать размытие щебня под дорогой после ливней, прошедших в городе.

Прокладывая ливневую канализацию на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле специалисты обнаружили бесхозную трубу городских сетей. Она не обозначена на картах, сообщается в группе «общественное движение «Тагил без ям» «ВКонтакте». Одной из причин провала рассматривается размытие щебня, который могло смыть в обнаруженную трубу после ливней, заявил генеральный директоре компании «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко. Специалисты данной компании проводили прокладку ливневки. Очевидец заснял место ЧП на видеокамеру. На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, пострадавшая машина стоит в провале асфальта. Напомним, в начале августа 2021 года в яму на проезжей части в Нижнем Тагиле провалилась маршрутка. В оставленную рабочими яму на дороге провалилась маршрутка в Нижнем Тагиле

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