Из-за массового отключения электричества в Екатеринбурге не работают светофоры

Октябрьский район уральской столицы остался без электричества, также нет света в центре Екатеринбурга.

Утром 14 сентября 2021 года пропало электричество в Октябрьском районе Екатеринбурга и в центре города, сообщает E1. На некоторых перекрестках затруднено автомобильное движение из-за неработающих светофорах. В городских электросетях уральской столицы рассказали о неполадках на линии электропередач, на место аварии выехали ремонтные бригады. В компании планируют ликвидировать неисправность в течение часа. Напомним, компания «Россети Урал» начала постройку ЛЭП в поселке Становая Березовского городского округа Свердловской области». «Россети Урал» приступили к строительству ЛЭП для поселка в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter