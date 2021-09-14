На берегу реки нашли авто пропавшего бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга

На берегу реки нашли авто пропавшего бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга
На берегу реки нашли авто пропавшего бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга
Сегодня, 16:02ПроисшествияФото: Flickr
На берегу Шарташа нашли машину пропавшего 9 сентября бизнесмена Александра Шарташева из Екатеринбурга. Водолазы обследуют дно реки в поисках тела мужчины.

Появились новые подробности о пропаже бизнесмена из Екатеринбурга Александра Шабанова. Во вторник, 14 сентября, на берегу реки Шарташ обнаружили машину уральца. В салоне автомобиля были все документы и личные вещи пропавшего. Сейчас водолазы исследуют дно водоёма в поисках тела уральца.

По словам супруги бизнесмена, он позвонил ей в день пропажи около 14 часов и попросил её забрать сына из детского сада — мужчина поехал в налоговую инспекцию, куда его вызвали накануне. У предпринимателя не было долгов или каких-то проблем с бизнесом, рассказал изданию «КП-Екатеринбург» его товарищ Руслан. Уралец был последним, с кем бизнесмен связывался по телефону в день пропажи.

Человека вызвали в налоговую. Из-за этого у него была депрессия. Хотя никаких долгов по фирме или финансовых проблем у него не было, поделился с изданием товарищ Шабанова.

Напомним, Александр Шабанов пропал в Екатеринбурге 9 сентября. Поисками бизнесмена занялись правоохранительные органы и волонтёры.

Сюжеты:
Екатеринбург
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