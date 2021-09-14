На берегу реки нашли авто пропавшего бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга

Появились новые подробности о пропаже бизнесмена из Екатеринбурга Александра Шабанова. Во вторник, 14 сентября, на берегу реки Шарташ обнаружили машину уральца. В салоне автомобиля были все документы и личные вещи пропавшего. Сейчас водолазы исследуют дно водоёма в поисках тела уральца.
По словам супруги бизнесмена, он позвонил ей в день пропажи около 14 часов и попросил её забрать сына из детского сада — мужчина поехал в налоговую инспекцию, куда его вызвали накануне. У предпринимателя не было долгов или каких-то проблем с бизнесом, рассказал изданию «КП-Екатеринбург» его товарищ Руслан. Уралец был последним, с кем бизнесмен связывался по телефону в день пропажи.
Человека вызвали в налоговую. Из-за этого у него была депрессия. Хотя никаких долгов по фирме или финансовых проблем у него не было, поделился с изданием товарищ Шабанова.
Напомним, Александр Шабанов пропал в Екатеринбурге 9 сентября. Поисками бизнесмена занялись правоохранительные органы и волонтёры.