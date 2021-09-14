Погоню со стрельбой устроили сотрудники ГИБДД за пьяным водителем в уральской деревне

Погоню со стрельбой устроили сотрудники ГИБДД за пьяным водителем в уральской деревне
Погоню со стрельбой устроили сотрудники ГИБДД за пьяным водителем в уральской деревне
Сегодня, 10:52ПроисшествияФото: 1MI
Стрельбу по автомобилю открыли сотрудники ГИБДД во время погони за водителем. Последний не выполнил требование об остановке.

На прошедшей неделе в дежурную часть МО МВД «Байкаловский» поступило сообщение о нетрезвом водителе, который ездит на ВАЗ-2108 в деревне Сапегиной, сообщает пресс-служба ведомства.

На место сразу выехал наряд ДПС. Уже на подъезде к деревне Шаламы инспекторы заметили транспортное средство, похожее на то, о котором заявлено. Отмечается, что водитель ехал непристегнутым.

Правоохранители включили проблесковые маячки и звуковую сигнализацию. Также был подан сигнал об остановке. Однако водитель «восьмерки» решил скрыться и увеличил скорость.

В ходе погони сотрудники ДПС приняли решение об использовании табельного оружия для остановки. Они неоднократно предупредили водителя о своих намерениях. Однако он не останавливался.

С целью принуждения к остановке, инспектор произвел выстрел в воздух, а затем семь раз выстрелил в сторону колев. В результате были повреждены три колеса. Водитель не пострадал. После этого он вынужден был остановиться.

Сотрудники ГАИ подошли к водителю и попросили предъявить документы на авто. Однако мужчина отказывался это делать и выходить из машины. После этого он был предупрежден о применение слезоточивого газа. Но и тогда водитель отказывался выполнять требования инспекторов. В результате после использования газа он покинул свой транспорт.

Водитель был задержан. Нарушителем оказался мужчина 1994 года рождения. Он был ранее судим. У него во время общения были выявлены признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых задержанный отказался проходить медосвидетельствование.

В отношении мужчины составлено сразу семь протоколов об административных правонарушениях, а автомобиль попал на штрафстоянку. Водитель помещен в камеру для административно задержанных.

Напомним, 3 сентября в Екатеринбурге конфликт двух соседей закончился стрельбой. Одному из мужчин не понравилось, что сын-инвалид второго медленно идет по лестнице. Между оппонентами завязалась перепалка. Результатом которой стала стрельба по стенам.

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