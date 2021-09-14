Последний раз видели на трассе: под Екатеринбургом пропала 35-летняя женщина

Она шла в сторону Нижнего Тагила, пишет Е1 со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв».
К поискам женщины подключились волонтеры, а также сотрудники полиции.
По данным правоохранителей, женщина нуждается в медицинской помощи.
Женщина имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. На момент пропажи на ней была надета серая кофта с капюшоном, розовые спортивные штаны, голубые сланцы и серая меховая шапка. Особой приметой является отсутствие зубов.
Если кому-то известно о местонахождении пропавшей, поисковики просят обратиться к ним в отряд +7 (900) 044-02-20, либо в МО МВД России «Верхнепышминский»: +7 (34368) 5-43-44.
Напомним, ранее в Асбесте полицейскими была спасена бабушка, потерявшаяся в лесу. Она лежала на земле и не могла шевелиться.