Последний раз видели на трассе: под Екатеринбургом пропала 35-летняя женщина

35-летняя Наталья Бурык пропала под Екатеринбургом, недалеко от Верхней Пышмы. Последний раз женщину видели 13 сентября на трассе.

Она шла в сторону Нижнего Тагила, пишет Е1 со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв». К поискам женщины подключились волонтеры, а также сотрудники полиции. По данным правоохранителей, женщина нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт" Женщина имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. На момент пропажи на ней была надета серая кофта с капюшоном, розовые спортивные штаны, голубые сланцы и серая меховая шапка. Особой приметой является отсутствие зубов. Если кому-то известно о местонахождении пропавшей, поисковики просят обратиться к ним в отряд +7 (900) 044-02-20, либо в МО МВД России «Верхнепышминский»: +7 (34368) 5-43-44. Напомним, ранее в Асбесте полицейскими была спасена бабушка, потерявшаяся в лесу. Она лежала на земле и не могла шевелиться. Шла по трубам, упала и ударилась: пропавшую старушку нашли в лесу Асбеста

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