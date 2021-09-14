Причиной отключения электричества в Екатеринбурге стала незаконная вырубка леса

Причиной отключения электричества в Екатеринбурге стала незаконная вырубка леса
Причиной отключения электричества в Екатеринбурге стала незаконная вырубка леса
Сегодня, 14:21ПроисшествияФото: 1MI
Причиной отключение электричества сразу в нескольких районах Екатеринбурга стала несанкционированная вырубка леса.

Территория располагается в охранной хоне ЛЭП в юго-западном лесопарке, сообщает ТК «4 канал».

Оценку ущерба позднее дадут специалисты. При этом виновники скрылись с места происшествия. Планируется привлечь правоохранителей, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Напомним, 14 сентября в Октябрьском районе Екатеринбурга, а также в центре города было отключено электричество. В результате перестали работать светофоры, общественный транспорт, а в Роспотребнадзоре заявили о проверке социально-значимых объектов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
вырубка лесавырубкасветЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы