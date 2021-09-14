Причиной отключения электричества в Екатеринбурге стала незаконная вырубка леса

Территория располагается в охранной хоне ЛЭП в юго-западном лесопарке, сообщает ТК «4 канал».
Оценку ущерба позднее дадут специалисты. При этом виновники скрылись с места происшествия. Планируется привлечь правоохранителей, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
Напомним, 14 сентября в Октябрьском районе Екатеринбурга, а также в центре города было отключено электричество. В результате перестали работать светофоры, общественный транспорт, а в Роспотребнадзоре заявили о проверке социально-значимых объектов.