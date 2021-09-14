Заведено уголовное дело: сотрудник уральской ИК разрешил осужденному иметь телефон

На 32-летнего подозреваемого было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, эпизоды имели место быть в 2020–2021 годах. Предполагается, что в связи с данными действиями были нарушены интересы общества и государства, которые охраняются законом, сообщает областной СК.