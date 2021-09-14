Заведено уголовное дело: сотрудник уральской ИК разрешил осужденному иметь телефон

Заведено уголовное дело: сотрудник уральской ИК разрешил осужденному иметь телефон
Заведено уголовное дело: сотрудник уральской ИК разрешил осужденному иметь телефон
Сегодня, 18:37ПроисшествияФото: 1MI
Экс-сотрудник ИК № 62 в Ивделе стал фигурантом уголовного дела из-за того, позволил заключенному играть в приставку, использовать телефон и смотреть телевизор.

На 32-летнего подозреваемого было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, эпизоды имели место быть в 2020–2021 годах. Предполагается, что в связи с данными действиями были нарушены интересы общества и государства, которые охраняются законом, сообщает областной СК.

Нарушения обнаружили коллеги подозреваемого. На данный момент следователи собирают и закрепляют доказательную базу.

Напомним, 14 сентября районный суд Каменск-Уральского вынес приговор главврачу городской детской больницы Сергею Гультяеву за взятку в 750 тысяч. По решению суда осужденный должен будет выплатить 2,4 миллиона в доход государства. Ему также запрещено 3 года занимать финансово-хозяйственные должности.

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