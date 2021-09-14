Тело мужчины обнаружено у озера Шарташ в Екатеринбурге

Напомним, в салоне машины сыщики нашли документы и личные вещи уральца. Супруга бизнесмена рассказала, что он позвонил ей в день происшествия и попросил забрать сына из детсада. Сам мужчина отправился в налоговую инспекцию. По словам товарища Руслана, у Александра не было проблем с бизнесом.