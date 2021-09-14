Тело мужчины обнаружено у озера Шарташ в Екатеринбурге

Тело мужчины обнаружено у озера Шарташ в Екатеринбурге
Тело мужчины обнаружено у озера Шарташ в Екатеринбурге
Сегодня, 21:21ПроисшествияФото: E1.RU
Труп мужчины 14 сентября обнаружили на берегу озера Шарташ в уральской столице. Тело приплыло со стороны Изоплита.

Отмечается, что по описанию гражданин походил на пропавшего бизнесмена Александра Шабанова. Его машина также была обнаружена вблизи водоема, пишет Е1.

Бизнесмена искали как стражи порядка, так и волонтеры. Информацию о том, что мужчина действительно скончался, подтвердили в поисковом отряде.

Напомним, в салоне машины сыщики нашли документы и личные вещи уральца. Супруга бизнесмена рассказала, что он позвонил ей в день происшествия и попросил забрать сына из детсада. Сам мужчина отправился в налоговую инспекцию. По словам товарища Руслана, у Александра не было проблем с бизнесом.

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Екатеринбург
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