Тело мужчины обнаружено у озера Шарташ в Екатеринбурге

Отмечается, что по описанию гражданин походил на пропавшего бизнесмена Александра Шабанова. Его машина также была обнаружена вблизи водоема, пишет Е1.
Бизнесмена искали как стражи порядка, так и волонтеры. Информацию о том, что мужчина действительно скончался, подтвердили в поисковом отряде.
Напомним, в салоне машины сыщики нашли документы и личные вещи уральца. Супруга бизнесмена рассказала, что он позвонил ей в день происшествия и попросил забрать сына из детсада. Сам мужчина отправился в налоговую инспекцию. По словам товарища Руслана, у Александра не было проблем с бизнесом.