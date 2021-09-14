В Нижнем Тагиле произошла авария, в которой пострадали три человека. На месте работают все экстренные службы.

ДТП с участием двух иномарок произошло около 14:30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На перекрёстке улиц Энтузиастов — Чайковского столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали три человека. На месте работали службы МЧС, ГИБДД и скорая, сообщают подписчики паблика во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». Видео: «Инцидент Нижний Тагил» Иномарка, которая двигалась по Энтузиастов в сторону улицы Зари протаранила заборное ограждение на перекрёстке и влетела в забор возле частного дома. Второй автомобиль находится на полосе встречного движения в противоположном направлении — по Чайковского в сторону Ленинградского проспекта. У машин имеются повреждения. Из-под капотов идет пар. Оперативный комментарий в Отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила получить не удалось. Напомним, накануне произошло ДТП с участием девочки-подростка на Руднике. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Шла из школы: подробности наезда на девочку-пешехода на Руднике в Нижнем Тагиле

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