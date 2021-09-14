Упал лицом в асфальт и уснул: в Екатеринбурге мужчина разбился на электросамокате

Упал лицом в асфальт и уснул: в Екатеринбурге мужчина разбился на электросамокате
Упал лицом в асфальт и уснул: в Екатеринбурге мужчина разбился на электросамокате
Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: pixabay.com
Мужчина на электросамокате пострадал в Екатеринбурге. На место происшествия приезжала скорая помощь, пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел на улице Московская в ночь с 13 на 14 сентября, пишет Е1.

От мужчины пахло алкоголем, рассказывают очевидцы. Он решил проехать на электросамокате, однако не смог справиться с управлением и упал на асфальт лицом. После этого он уснул.

По данным источника издания, пострадавший был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». Однако в ГИБДД сообщили, что данные об инциденте не поступали.

Напомним, в начале сентября водитель электросамоката на улице Челюскинцев в Екатеринбурге сбил на пешеходной дорожке ребенка. Пострадавший получил травму головы и ушиб поясницы.

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Екатеринбург
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