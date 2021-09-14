Жители горевшего дома на Мичурина в Екатеринбурге жалуются на потоп из-за дождей

После того, как в доме произошел пожар, сгорела крыша. Инцидент произошел 27 августа. Коммунальщики закрыли кровлю при помощи рекламных баннеров, но во время дождей они протекают, пишет Е1 со ссылкой на жителей.
Сотрудники управляющей компании приезжали в дом на прошлой неделе. Они вычерпывали воду с крыши и, по словам жительницы, после дождя снова затопило верхние этажи. По крыше, по словам девушки, проходит разводка. В УК обещали провести подготовительные работы к пуску тепла, однако этого, рассказывает жительница дома, сделано не было. Она отметила, что пока вопрос с отоплением не будет решен, не получится приступить и к кровельным работам.
Жильцы дома боятся, что им зимой придется жить в холоде.
В управляющей компании объяснили, что восстановительные работы отопительной системы закончатся 22 сентября. После этого будет создаваться временная кровля.
Напомним, во время пожара на улице Мичурина в Екатеринбурге сгорело 700 квадратных метров кровли.