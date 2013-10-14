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Химическая авария в Верхней Салде! Люди боятся выходить из дома и не верят властям (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Химическая авария в Верхней Салде! Люди боятся выходить из дома и не верят властям (ФОТО)

14 октября 2013, 14:48Происшествия
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