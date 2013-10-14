Химическая авария в Верхней Салде! Люди боятся выходить из дома и не верят властям (ФОТО)
Сегодня, 14 октября, в Верхней Салде произошла серьезная авария на производстве – выброс азотной кислоты. ЧП случилось в цехе №26 Корпорации «ВСМПО-Ависма».
Власти обратились к горожанам с успокаивающим текстом, что аварию локализуют, нужно лишь закрыть все форточки дома.
Тем не менее, жители уверены, что ситуация буквально вышла из-под контроля. Обсуждение проблемы началось на сайте Салды Vsalde.ru, однако, ресурс работает с перебоями из-за сильного наплыва пользователей. Вот несколько отчаянных высказываний местных жителей:
«Ага-ага, на Чернобыле тоже несколько дней после аварии говорили, что опасности нет», «В 32-м цехе в 11 часов все закрыли, приехали пожарки, всех эвакуировали в душевые, форточки везде закрыли. Сигнала не было. В 12.05 всех отпустили по домам через 29 цех. Все в противогазах, желтое пятно. Бежал дамой», «Я в 12.00 вышла гулять с грудным ребенком, так как ничего не знала. Ко мне на улице подошла женщина и «оповестила». В-общем, не знаю куда облако идет, но в 12-15 на пустыре у техникума уже чувствовался непонятный привкус во рту» цитаты с форума ресурса Верхней Салды.
Конечно, люди напуганы, тем более что диоксид азота ведет к поражению дыхательных путей, оставляя язвы и раны. Более того, впоследствии очень вероятны кислотные дожди, которые нанесут серьезный урон экологии и имуществу граждан.
Фото пользователей сайта Vsalde.ru.
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