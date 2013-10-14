Химическая авария в Верхней Салде! Люди боятся выходить из дома и не верят властям (ФОТО)

«Ага-ага, на Чернобыле тоже несколько дней после аварии говорили, что опасности нет», «В 32-м цехе в 11 часов все закрыли, приехали пожарки, всех эвакуировали в душевые, форточки везде закрыли. Сигнала не было. В 12.05 всех отпустили по домам через 29 цех. Все в противогазах, желтое пятно. Бежал дамой», «Я в 12.00 вышла гулять с грудным ребенком, так как ничего не знала. Ко мне на улице подошла женщина и «оповестила». В-общем, не знаю куда облако идет, но в 12-15 на пустыре у техникума уже чувствовался непонятный привкус во рту» цитаты с форума ресурса Верхней Салды.