В данные минуты в Нижнем Тагиле затруднено движение на перекрестке улиц Карла Маркса-Первомайская
14 октября 2013, 17:35Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратилась пользователь Александра и рассказала о небольшом дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в центре Нижнего Тагила.
Так, на перекрестке улиц Карла Маркса и Первомайская случилась небольшая авария. Встретились небольшая легковушка, за рулем которой девушка, и парень на ВАЗе.
Хоть ДТП и не значительное, но на улицу Первомайская, в сторону города, уехать теперь крайне затруднительно. А вот по Карла Маркса движение практически свободно.
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