В данные минуты в Нижнем Тагиле затруднено движение на перекрестке улиц Карла Маркса-Первомайская

Так, на перекрестке улиц Карла Маркса и Первомайская случилась небольшая авария. Встретились небольшая легковушка, за рулем которой девушка, и парень на ВАЗе.

Хоть ДТП и не значительное, но на улицу Первомайская, в сторону города, уехать теперь крайне затруднительно. А вот по Карла Маркса движение практически свободно.