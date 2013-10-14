В выходные на Вагонке в Нижнем Тагиле произошла серьезная авария (ФОТО)

Как сообщили пользователи, авария случилась примерно в 10:10. На перекрестке улиц Зари и Максарева столкнулись три авто – джип Cherokee, Mazda и Toyota. Отметим, что ДТП произошло прямо на пешеходном переходе.

Судя по фото, можно предположить, что Mazda, остановившаяся перед перекрестком, невольно спровоцировала столкновение автомобилей, едущих сзади. Так, в нее въехал Cherokee, в который, в свою очередь, врезалась Toyota. Последняя, кстати, получила самые сильные повреждения и находилась после аварии прямо на встречной полосе.

Погодные условия – дождь, холод, – возможно, частично являются «виновниками» данной аварии. Поэтому при такой погоде водителям стоит помнить, что тормозной путь увеличивается, об остановке стоит задумываться заранее, прогнозируя поведение впереди идущих авто. Кроме того, превышение скорости в таких условиях – не самый лучший вариант.

Фотографии предоставил пользователь Сергей