20 человек эвакуированы из загоревшегося цеха в Каменске-Уральском

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В одном из цехов в Каменске-Уральском произошло возгорание. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, спасатели эвакуировали 20 человек.
В 01:11 14 декабря на улице Заводской проезд в Каменске-Уральском загорелся один из цехов. В течение получаса 15 человек личного состава пожарной службы и 5 единиц спецтехники полностью ликвидировали возгорание.
В результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет, сотрудники цеха были эвакуированы пожарными. В производственном помещении огнём был повреждён шкаф электронной системы управления муфтонарезного станка, сообщает «Вечерний Екатеринбург». Причины пожара не установлены.
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