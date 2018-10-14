Большегруз пробил ограждение и рухнул с обрыва на трассе под Екатеринбургом

По словам очевидцев, из-за гололеда «Тонор» занесло на встречную полосу. В этот момент на ней ехал другой большегруз, который перевозил строительный вагончик.

Он пытался уйти от столкновения, но сильно вывернул влево и вылетел с трассы, пробив отбойник. При этом груз съехал с платформы. «Тонор» смог удержаться на дороге.