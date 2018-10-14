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Большегруз пробил ограждение и рухнул с обрыва на трассе под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Большегруз пробил ограждение и рухнул с обрыва на трассе под Екатеринбургом

Сегодня, 15:17Происшествия
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