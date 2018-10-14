Большегруз пробил ограждение и рухнул с обрыва на трассе под Екатеринбургом
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14 октября под Екатеринбургом произошло ДТП. Большегруз, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком «Тонор», занесло и он вылетел с трассы.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, из-за гололеда «Тонор» занесло на встречную полосу. В этот момент на ней ехал другой большегруз, который перевозил строительный вагончик.
Он пытался уйти от столкновения, но сильно вывернул влево и вылетел с трассы, пробив отбойник. При этом груз съехал с платформы. «Тонор» смог удержаться на дороге.
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Как сообщают в ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Упавший строительный вагон пришлось поднимать автокраном, пишет «Комсомольская правда».
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