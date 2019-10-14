В Екатеринбурге в Кольцово совершил аварийную посадку Ил-76 со спецгрузом в Африку
Сегодня, 22:23ПроисшествияФото: pixabay.com
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В аэропорту Кольцово города Екатеринбурга совершил аварийную посадку самолет ИЛ-76. На его борту находился груз, предназначенный для экспорта в одну из африканских стран, сообщает Znak.
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Как утверждают представители самого аэропорта, посадка была запланированной.
Проблема была, когда самолет заходил на посадку. В аэропорту не сработала световая сигнализация, оповещающая о выпущенных шасси. Командир проинформировал об этом диспетчера, ответственного за управление воздушным движением на аэродроме.
В итоге, все приборы показали, что шасси самолет выпустил. То же самое подтвердилось при визуальном контроле. Никаких происшествий при посадке не случилось. Она завершилась благополучно.
Менее недели назад в аэропорту Кольцово экстренную посадку совершил самолет АН-12. Он не выпустил шасси. Работа аэропорта была приостановлена на шесть часов.
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