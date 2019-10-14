В Екатеринбурге в Кольцово совершил аварийную посадку Ил-76 со спецгрузом в Африку

Как утверждают представители самого аэропорта, посадка была запланированной.

Проблема была, когда самолет заходил на посадку. В аэропорту не сработала световая сигнализация, оповещающая о выпущенных шасси. Командир проинформировал об этом диспетчера, ответственного за управление воздушным движением на аэродроме.

В итоге, все приборы показали, что шасси самолет выпустил. То же самое подтвердилось при визуальном контроле. Никаких происшествий при посадке не случилось. Она завершилась благополучно.