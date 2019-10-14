В Нижнем Тагиле двух женщин обокрали в развлекательном заведении

12 октября у 22-летней посетительницы заведения была украдена сумка, в которой находились банковская карта и деньги в размере трех тысяч рублей. Девушка тут же заблокировала карту и обратилась в полицию. Правоохранители установили, что данной картой попытались в скором времени расплатиться в питейном заведении на улице Красноармейской.

Вторая посетительница данного заведения лишилась сотового телефона и трех банковских карт, находившихся у нее в сумке. Через некоторое время одной из карт воспользовались в кафе на трассе. Потерпевшей причинен ущерб в размере 11 тысяч рублей.

Оперативники, после изучения камер видеонаблюдения в заведении, установили подозреваемых. Ими оказались две женщины. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Одна из подозреваемых имеет плотное телосложение, ростом от 160 до 170 сантиметров, в помещении находилась в черных брюках и кофте желтого цвета. Вторая подозреваемая на вид около 40 лет, худощавая, рост примерно 160 сантиметров.