В Екатеринбурге из психиатрической больницы № 6 сбежали два осужденных преступника с шизофренией, сообщают «Вечерние ведомости».

Беглецы находились в лечебнице по решению суда. Один из них был осужден за грабеж, а второй за хранение наркотических веществ. По информации издания розыском сбежавших мужчин занимаются правоохранители. Со слов источника в больнице, один из них проживает недалеко от медицинского учреждения. Напомним, в конце лета из колонии в Верхотурье сбежал рецидивист, отбывавших наказание за разбой, кражу и угон автомобиля. Силовики смогли задержать беглеца за сутки. Сбежавшего из уральской колонии рецидивиста поймали за сутки

