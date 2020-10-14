В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблении первоклассника

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый безработный житель Екатеринбурга 1980 года рождения. Он признался в совершении преступления. Кроме того, была установлена его причастность к краже инструментов из местного магазина на сумму свыше 16 тысяч рублей.