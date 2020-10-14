В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблении первоклассника

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблении первоклассника

Сегодня, 15:45ПроисшествияPhoto: ГУ МВД по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в грабеже мобильного телефона у первоклассника, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В полицию обратилась мама мальчика и сообщила о противоправных действиях в отношении сына. Правоохранителями были изъяты записи с камер видеонаблюдения. После чего фотографии подозреваемого разослали по всем полицейским службам.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый безработный житель Екатеринбурга 1980 года рождения. Он признался в совершении преступления. Кроме того, была установлена его причастность к краже инструментов из местного магазина на сумму свыше 16 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «кража» и «грабеж».

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Полицейские предполагают, что это не единственные преступления, совершенные данным гражданином.

Напомним, в Нижнем Тагиле осудили мужчину на шесть месяцев и два дня колонии за продажу несуществующих вещей через интернет.

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