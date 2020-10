В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблении первоклассника

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в грабеже мобильного телефона у первоклассника, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В полицию обратилась мама мальчика и сообщила о противоправных действиях в отношении сына. Правоохранителями были изъяты записи с камер видеонаблюдения. После чего фотографии подозреваемого разослали по всем полицейским службам. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый безработный житель Екатеринбурга 1980 года рождения. Он признался в совершении преступления. Кроме того, была установлена его причастность к краже инструментов из местного магазина на сумму свыше 16 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «кража» и «грабеж». Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Полицейские предполагают, что это не единственные преступления, совершенные данным гражданином. Напомним, в Нижнем Тагиле осудили мужчину на шесть месяцев и два дня колонии за продажу несуществующих вещей через интернет. В Нижнем Тагиле мужчина получил срок за продажу несуществующих вещей

Related news: В Нижнем Тагиле мужчина получил срок за продажу несуществующих вещей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter