В Нижнем Тагиле ночью эвакуировали 14 человек из-за пожара в жилом доме

В Нижнем Тагиле ночью эвакуировали 14 человек из-за пожара в жилом доме

Сегодня, 12:42ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле сегодня ночью пожарные из жилого дома эвакуировали 14 человек, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

14 октября в 00.20 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Газетной, 65. Там загорелось подвальное помещение в пятиэтажном жилом доме.

На место происшествия выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники. По лестничным маршам было эвакуировано 14 жильцов, трое из них дети. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Огонь потушили за 20 минут, проливка и разбор сгоревших конструкций была завершена к 01.35.

Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

По предварительным данным причиной пожара является короткое замыкание электрооборудования.

Напомним, 13 октября у скандального YouTube-блогера из Нижнего Тагила сгорела машина.

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