14 октября ушел из жизни директор Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса Залманов Яков Пинхосович, сообщили в официальной группе НТТМПС во «Вконтакте».

Яков Пинхосович работал в должности директора с 2005 года. Он скончался на 68 году жизни. Напомним, 2 октября в Нижнем Тагиле на 83-м году жизни скончался бывший преподаватель физического воспитания в горно-металлургическом колледже Анатолий Бешенко.

