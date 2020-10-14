В Нижнем Тагиле у скандального YouTube-блогера сгорела машина

В Нижнем Тагиле у скандального YouTube-блогера сгорела машина

Сегодня, 10:11ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Сгоревший автомобиль «ВАЗ-2114» принадлежал скандальному блогеру, выкладывающему ролики на YouTube, пишет АН «Между строк».

Мужчина проверяет магазины, заправочные станции, следит за работой различных ведомств, а результаты выкладывает в интернет.

Накануне должен был выйти мой сюжет о несении службы сотрудниками ГИБДД, и в эту же ночь у меня загорается авто, рассказал изданию автор скандальных видео.

Он считает, что его автомобиль подожгли. Среди обвиняемых перечисляются сотрудники торговых точек и правоохранители. По его словам, в его адрес периодически поступали письменные и устные угрозы.

Напомним, пожар произошел в 01.00 13 октября на улице Волгодонская. В тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь сотрудников МЧС. Справиться с огнем удалось за две минуты.

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