В Нижнем Тагиле у скандального YouTube-блогера сгорела машина

Сгоревший автомобиль «ВАЗ-2114» принадлежал скандальному блогеру, выкладывающему ролики на YouTube, пишет АН «Между строк».

Мужчина проверяет магазины, заправочные станции, следит за работой различных ведомств, а результаты выкладывает в интернет. Накануне должен был выйти мой сюжет о несении службы сотрудниками ГИБДД, и в эту же ночь у меня загорается авто, рассказал изданию автор скандальных видео. Он считает, что его автомобиль подожгли. Среди обвиняемых перечисляются сотрудники торговых точек и правоохранители. По его словам, в его адрес периодически поступали письменные и устные угрозы. Напомним, пожар произошел в 01.00 13 октября на улице Волгодонская. В тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь сотрудников МЧС. Справиться с огнем удалось за две минуты. Хозяин жаловался на угрозы. В Нижнем Тагиле ночью загорелся «ВАЗ-2114»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter