Бывшая тагильчанка рассказала о стрельбе в Москве рядом с ее новой школой

В московской школе, на территории которой 13 октября молодой человек устроил стрельбу из страйкбольного оружия, обучается дочь бывшей жительницы Нижнего Тагила. Она рассказала редакции TagilCity.ru о том, как развивались события в здании, рядом с которым была стрельба.

Ранее родители Анастасии проживали в Нижнем Тагиле, около года назад семья переехала в столицу. В день стрельбы у школы в Москве девочки не было в образовательном учреждении: утром весь класс был отпущен домой, так как у одного их детей обнаружили COVID-19. По счастливому стечению обстоятельств, именно сегодня она пришла на первый урок, и их выгнали по домам на карантин,отметила мама бывшей тагильчанки. Через некоторое время девочка получила сообщение от подруги из параллельного класса. Я сначала подумала, что они так шутят. Потом оказалось, что там несколько недель назад в чат какого-то класса в чат писал мальчик лет 17, что он придет и всех расстреляет. Тогда нашу школу окружил ОМОН в итоге ничего не произошло. Мы восприняли это как шутку, говорит ученица школы. Неизвестный начал стрельбу около школы в Москве О том, что происходило далее, дочь тагильчанки в реальном времени узнавала из чатов в соцсетях от своих школьных знакомых. Стало известно, что какой-то молодой человек стрелял в воздух на территории школы. Девочка рассказывает, что учеников не отпускали из здания примерно до 16.30. Я очень рада, что не оказалась в школе, когда все это произошло, потому что там могли возникнуть такие же ситуации как в Перми или Казани, и это очень страшно на самом деле, отмечает бывшая тагильчанка. Напомним, полицейскими задержан юноша, который был вооружен, у него изъято страйкбольное оружие. В инциденте обошлось без пострадавших. Также появилась информация, что 17-летний нападавший был тиктокером и снимал видео для соцсети.

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