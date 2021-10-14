Четырехлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге

Четырехлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге
Четырехлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге
Сегодня, 13:29ПроисшествияФото: 1MI
Из окна дома на улице Фабричная в Екатеринбурге выпал четырехлетний мальчик. В момент, когда произошла трагедия, взрослых не было дома. В квартире с ребенком находились 8-летняя девочка и 12-летний мальчик.

Сообщение поступило в отдел полиции № 2. Мальчик был госпитализирован с травмой головы, ушибом грудной клетки и тупой травмой живота, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.

Также известно, что родители утром отправились на работу, а троих детей оставили дома. Старшие должны были приглядывать за младшим, так как его детский сад закрыт на карантин.

Дети решили проветрить кухню и открыли окно. В какой-то момент девочка зашла на кухню, но младшего брата там не было, а москитная сетка на окне отсутствовала. Девочка с соседкой выбежала

Дети решили проветрить кухню и открыли окно. Когда девочка зашла на кухню, она не обнаружила там младшего брата, а на окне отсутствовала москитная сетка. Девочка выбежала на улицу и вместе с подоспевшей соседкой вызвала скорую помощь. Полиция проводит проверку.

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Екатеринбург
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