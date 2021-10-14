Девочки-подростки ограбили табачную лавку в Екатеринбурге

На камеры видеонаблюдения попало, как школьницы, которым на вид не больше 14 лет, ограбили табачный магазин в Екатеринбурге.

Инцидент произошел ночью 11 октября. На видеозаписи видно, что на операцию у подростков ушло около минуты. Сначала они выбили дверь, после чего перевернули витрину и собрали товар в подготовленный пакет, сообщает ТК «Вести Урал». В общей сложности девочки вынесли электронных сигарет на сумму в 10 тысяч рублей. Отмечается, что ранее арендаторы замечали их вблизи лавки. Видео: ТК "Россия 1" Напомним, 30 сентября 36-летний житель Алапаевска ограбил школьника и сбежал с места преступления. Полиция вычислила его по записям с камер наблюдения. Алапаевский рецидивист вырвал телефон из рук 10-летнего школьника и сбежал

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