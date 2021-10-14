Девочки-подростки ограбили табачную лавку в Екатеринбурге

Девочки-подростки ограбили табачную лавку в Екатеринбурге
Девочки-подростки ограбили табачную лавку в Екатеринбурге
Сегодня, 22:12ПроисшествияФото: 1MI
На камеры видеонаблюдения попало, как школьницы, которым на вид не больше 14 лет, ограбили табачный магазин в Екатеринбурге.

Инцидент произошел ночью 11 октября. На видеозаписи видно, что на операцию у подростков ушло около минуты. Сначала они выбили дверь, после чего перевернули витрину и собрали товар в подготовленный пакет, сообщает ТК «Вести Урал».

В общей сложности девочки вынесли электронных сигарет на сумму в 10 тысяч рублей. Отмечается, что ранее арендаторы замечали их вблизи лавки.

Видео:ТК "Россия 1"

Напомним, 30 сентября 36-летний житель Алапаевска ограбил школьника и сбежал с места преступления. Полиция вычислила его по записям с камер наблюдения.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ограблениетабакэлектронные сигаретыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы