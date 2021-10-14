Девочки-подростки ограбили табачную лавку в Екатеринбурге

Инцидент произошел ночью 11 октября. На видеозаписи видно, что на операцию у подростков ушло около минуты. Сначала они выбили дверь, после чего перевернули витрину и собрали товар в подготовленный пакет, сообщает ТК «Вести Урал».
В общей сложности девочки вынесли электронных сигарет на сумму в 10 тысяч рублей. Отмечается, что ранее арендаторы замечали их вблизи лавки.
Напомним, 30 сентября 36-летний житель Алапаевска ограбил школьника и сбежал с места преступления. Полиция вычислила его по записям с камер наблюдения.