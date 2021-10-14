Эвакуация в Солнечном не исключается из-за едкого дыма с тлеющего торфяника

Специальные службы Екатеринбурга стягиваются к Солнечному. На микрорайон вновь опустилась непроглядная пелена едкого дыма. В микрорайон не впускают и не выпускают обратно автотранспорт. Реашется вопрос об эвакуации жителей.

Вечером 14 октября 2021 года жители Солнечного вновь начали жаловаться на едкий запах гари с тлеющего торфяника, сообщает ИА «Ночные новости». К ночи дымка стала практически непроглядной, к Солнечному начали стягиваться силы МЧС и экипажи ГИБДД. Фото: E1.ru Выезды из района заблокировали полицейские, ночью встал вопрос об эвакуации населения,сообщили в ЕДДС Екатеринбурга. К утру стало известно, что в Солнечный не пускают даже общественный транспорт. Запах едкой гари ощущается уже и в центре уральской столицы. Специалисты свердловского Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха для лабораторных исследований,сообщили в надзорном ведомстве. Санитарные врачи не рекомендуют горожанам длительное время находиться на улице в районе задымления. Необходимо плотно закрыть окна в домах, использовать системы кондиционирования воздуха. Нельзя использовать контактные линзы, чаще промывать нос и горло чистой водой. На улице использовать маски и респираторы, при первых симптомах отравления незамедлительно обратиться к медикам,распространил рекомендации Роспотребнадзор. Напомним, торфяник в Солнечном на окраине Екатеринбурга начал тлеть несколько дней назад. Глубина залегания очагов тления составляет 7-8 метров, тление распространилось на площади до 120 гектар. Часть ЕКАДа в Солнечном затянуло пеленой едкого дыма

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