Из-за ремонта трубы жители Южного месяц сидят без холодной воды в Каменске-Уральском

Жители Южного в Каменске-Уральском и без ремонта часто жаловались на плохой напор холодной воды, теперь они ее вообще практически не видят уже месяц, сообщает ku66.ru.
Проблемы с холодным водоснабжением в районе возникли 15 сентября 2021 года, когда коммунальные службы начали ремонтировать трубопровод большого диаметра на улице Рябова. В диспетчерской компании «Водоканал КУ» сообщили жителям, что ремонт закончится к 20-м числам октября.
В пресс-службе мэрии Каменска-Уральского назвали другие сроки — ремонт подрядчиком должен быть завершен к 30-му октября.