Из-за ремонта трубы жители Южного месяц сидят без холодной воды в Каменске-Уральском

Из-за ремонта трубы жители Южного месяц сидят без холодной воды в Каменске-Уральском
Из-за ремонта трубы жители Южного месяц сидят без холодной воды в Каменске-Уральском
Сегодня, 09:59ПроисшествияФото: 1МI
Коммунальщики меняют трубу большого диаметра уже месяц, люди остужают горячую воду для бытовых нужд. Службы Каменска-Уральского не обеспечили подвоз холодной воды.

Жители Южного в Каменске-Уральском и без ремонта часто жаловались на плохой напор холодной воды, теперь они ее вообще практически не видят уже месяц, сообщает ku66.ru.

Проблемы с холодным водоснабжением в районе возникли 15 сентября 2021 года, когда коммунальные службы начали ремонтировать трубопровод большого диаметра на улице Рябова. В диспетчерской компании «Водоканал КУ» сообщили жителям, что ремонт закончится к 20-м числам октября.

В пресс-службе мэрии Каменска-Уральского назвали другие сроки — ремонт подрядчиком должен быть завершен к 30-му октября.

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