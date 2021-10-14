При странных обстоятельствах в Екатеринбурге пропала 48-летняя женщина

При странных обстоятельствах в Екатеринбурге пропала 48-летняя Ирина Тишина. Она ушла из дома 12 октября 2021 года и не вернулась.

Подруга женщины обратилась к волонтерам поискового отряда и рассказала, что Ирина ушла из дома утром, когда мама ушла на прогулку с собакой, пишет «КП-Екатеринбург». Подруга отмечает, что в последнее время пропавшая находилась в стрессовом состоянии, была раздражительной и в целом себя не очень хорошо чувствовала. У нее дома остались все вещи, уточнила подруга. Фото: Лиза Алерт Рост пропавшей составляет 170 сантиметров, голубые глаза, светлые волосы цвета платины. В день, когда Ирина ушла из дома она была одета в синюю куртку, синие штаны и коричневые ботинки. Отмечается, что ей требуется медицинская помощь.

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