Пьяный тагильчанин зарезал у магазина своего обидчика и на 10 лет уехал в колонию

Ссора между двумя тагильчанами произошла 8-го ноября 2020-го года, когда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с молодым человеком на улице Парковая в Нижнем Тагиле, сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Мужчин удалось сначала разнять очевидцами конфликта, но преступник вернулся к месту инцидента спустя какое-то время. Осужденный увидел своего обидчика и, достав нож, со спины ударил пострадавшего в поясницу. Затем он нанес жертве еще два удара в грудь.
От полученных ранений молодой человек скончался в больнице. По приговору суда осужденный на 10 лет отправился в колонию строгого режима.
Осужденный тагильчанин был ранее судим, и известен под кличкой «Чех». Мужчина работал на одном из тагильских заводов и всегда носил с собой нож якобы для самообороны, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
8 ноября 2021 года осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения и повздорил на улице с компанией молодых людей. Несмотря на то, что очевидцы смогли предотвратить конфликт и «спорщиков» разняли, подсудимый решил все-таки выяснить отношения со своим обидчиком до конца. Выяснения отношений позже и привели тагильчанина на скамью подсудимых.
Напомним, 35-летний житель Нижнего Тагила совершил «романтическое» убийство своего собутыльника в День влюбленных. Потерпевший ранее избил сожительницу убийцы, после чего получил несколько ударов табуретом по голове. Суд отправил «романтика» на 11 лет в колонию особого режима.