Пьяный тагильчанин зарезал у магазина своего обидчика и на 10 лет уехал в колонию

8 ноября 2021 года осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения и повздорил на улице с компанией молодых людей. Несмотря на то, что очевидцы смогли предотвратить конфликт и «спорщиков» разняли, подсудимый решил все-таки выяснить отношения со своим обидчиком до конца. Выяснения отношений позже и привели тагильчанина на скамью подсудимых.