Пьяный тагильчанин зарезал у магазина своего обидчика и на 10 лет уехал в колонию

Пьяный тагильчанин зарезал у магазина своего обидчика и на 10 лет уехал в колонию
Пьяный тагильчанин зарезал у магазина своего обидчика и на 10 лет уехал в колонию
Сегодня, 18:08ПроисшествияФото: 1МI
49-летний житель Нижнего Тагила ближайшие 10 лет проведет в колонии строгого режима за убийство 27-летнего тагильчанина.

Ссора между двумя тагильчанами произошла 8-го ноября 2020-го года, когда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с молодым человеком на улице Парковая в Нижнем Тагиле, сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Фото:СУ СКР по Свердловской области

Мужчин удалось сначала разнять очевидцами конфликта, но преступник вернулся к месту инцидента спустя какое-то время. Осужденный увидел своего обидчика и, достав нож, со спины ударил пострадавшего в поясницу. Затем он нанес жертве еще два удара в грудь.

От полученных ранений молодой человек скончался в больнице. По приговору суда осужденный на 10 лет отправился в колонию строгого режима.

Осужденный тагильчанин был ранее судим, и известен под кличкой «Чех». Мужчина работал на одном из тагильских заводов и всегда носил с собой нож якобы для самообороны, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

8 ноября 2021 года осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения и повздорил на улице с компанией молодых людей. Несмотря на то, что очевидцы смогли предотвратить конфликт и «спорщиков» разняли, подсудимый решил все-таки выяснить отношения со своим обидчиком до конца. Выяснения отношений позже и привели тагильчанина на скамью подсудимых.

Напомним, 35-летний житель Нижнего Тагила совершил «романтическое» убийство своего собутыльника в День влюбленных. Потерпевший ранее избил сожительницу убийцы, после чего получил несколько ударов табуретом по голове. Суд отправил «романтика» на 11 лет в колонию особого режима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
смертьсудубийствообвинительный приговорножпотерпевшийНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы