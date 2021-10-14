Пьяный водитель на иномарке устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге

Пьяный водитель на иномарке устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге
Пьяный водитель на иномарке устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: 1МI
Пьяный уралец не справился с управлением и совершил смертельное ДТП в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ДТП на трассе в Екатеринбурге произошло в ночь на 14 октября 2021 года, когда водитель «Мазды» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся на отечественной «Ладой», сообщает отделение пропаганды ГИБДД уральской столицы.

Фото:отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

44-летний водитель «Гранты» скончался на месте, в отношении виновника аварии начато уголовное делопроизводство. Экспертиза установила в крови виновного уральца 1,140мг/л алкоголя.

Напомним, на днях женщина-водитель протаранила на своей иномарке подъезд жилого дома в Екатеринбурге. Экспертиза установила состояние опьянения у виновницы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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