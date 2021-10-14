Пьяный водитель на иномарке устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге

Пьяный уралец не справился с управлением и совершил смертельное ДТП в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ДТП на трассе в Екатеринбурге произошло в ночь на 14 октября 2021 года, когда водитель «Мазды» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся на отечественной «Ладой», сообщает отделение пропаганды ГИБДД уральской столицы. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга 44-летний водитель «Гранты» скончался на месте, в отношении виновника аварии начато уголовное делопроизводство. Экспертиза установила в крови виновного уральца 1,140мг/л алкоголя. Напомним, на днях женщина-водитель протаранила на своей иномарке подъезд жилого дома в Екатеринбурге. Экспертиза установила состояние опьянения у виновницы. Протаранившая многоэтажку на иномарке екатеринбурженка была пьяной

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