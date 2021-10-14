Пьяный водитель на иномарке устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге

ДТП на трассе в Екатеринбурге произошло в ночь на 14 октября 2021 года, когда водитель «Мазды» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся на отечественной «Ладой», сообщает отделение пропаганды ГИБДД уральской столицы.
44-летний водитель «Гранты» скончался на месте, в отношении виновника аварии начато уголовное делопроизводство. Экспертиза установила в крови виновного уральца 1,140мг/л алкоголя.
Напомним, на днях женщина-водитель протаранила на своей иномарке подъезд жилого дома в Екатеринбурге. Экспертиза установила состояние опьянения у виновницы.