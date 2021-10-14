Пьяный задержанный мужчина толкнул и ударил дверью полицейского под Нижним Тагилом

По версии следствия, 24 июля 2021 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Он совершил административное правонарушение, в связи с чем и был задержан. Полицейские поместили его в камеру, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ответ на требование полицейского выйти из камеры, мужчина с силой толкнул его. От этого сотрудник полиции ударился об стену. Затем обвиняемый пнул дверь камеры, которая ударила сотрудника по левой руке.
В результате пострадавший испытал моральные и физические страдания.
Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.