Пьяный задержанный мужчина толкнул и ударил дверью полицейского под Нижним Тагилом

Пьяный задержанный мужчина толкнул и ударил дверью полицейского под Нижним Тагилом
Пьяный задержанный мужчина толкнул и ударил дверью полицейского под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: 1MI
В отношении 33-летнего жителя Краснополья под Нижним Тагилом утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.

По версии следствия, 24 июля 2021 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Он совершил административное правонарушение, в связи с чем и был задержан. Полицейские поместили его в камеру, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ответ на требование полицейского выйти из камеры, мужчина с силой толкнул его. От этого сотрудник полиции ударился об стену. Затем обвиняемый пнул дверь камеры, которая ударила сотрудника по левой руке.

В результате пострадавший испытал моральные и физические страдания.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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