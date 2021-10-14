Школьницу из уральского поселка вторые сутки разыскивает полиция и волонтеры

Школьницу из уральского поселка вторые сутки разыскивает полиция и волонтеры
Школьницу из уральского поселка вторые сутки разыскивает полиция и волонтеры
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: 1MI
Уже вторые сутки в поселке Шаля Свердловской области полиция и волонтеры разыскивают школьницу Камилу Атаджонову. Девочка не пришла домой после занятий.

Прошивает подросток в хорошей семье, раньше она не пропадала, пишет Е11 со ссылкой на местных жителей.

Девочка имеет рост 160-170 сантиметров, у нее длинные черные волосы, карие глаза, овальное лицо и среднее телосложение. В день пропажи на Камиле была черная куртка, такого же цвета штаны с белыми полосками и белые кеды. С собой у нее был черный рюкзак.

Брат девочки и ее отец обратились в полицию 13 октября в 20.50. На розыск пропавшей ориентированы все наряды. Тщательно проверяются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным издания, семья Камилы приехала из Узбекистана. Мама является домохозяйкой, а папа работает реализатором фруктов. В семье воспитывается четверо детей. Камила является третьей.

Перед исчезновением она написала записку и передала ее подруге, но попросила читать не сразу, а когда придет время. В записке девочка просила у мамы с папой прощения за свой поступок.

Воспитывали родители девочку в строгих правилах, у нее не было сотового телефона и других гаджетов. Мобильным телефоном подросток пользовалась через друзей.

Если кто-то видел девочку или знает, где она находится, просьба сообщать в группу розыска по телефону (34358) 2-29-12 или по телефону дежурной части (343) 582-24-62.

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