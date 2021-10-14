Школьницу из уральского поселка вторые сутки разыскивает полиция и волонтеры

Девочка имеет рост 160-170 сантиметров, у нее длинные черные волосы, карие глаза, овальное лицо и среднее телосложение. В день пропажи на Камиле была черная куртка, такого же цвета штаны с белыми полосками и белые кеды. С собой у нее был черный рюкзак.