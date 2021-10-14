Сотрудники Уральской авиабазы начали тушить торфяные пожары под Екатеринбургом

На месте инцидента начали работать четыре специалиста. Они имеют оснащенный тепловизором квадрокоптер, мотопомпы и два торфяных ствола. Последние могут равномерно распределять средства для тушения по всей толщине торфяного пласта, сообщает департамент информационной политики региона. Планируется, что 15 октября прибудут еще 10 десантников и тяжелая техника.
Также появилась информация, что вечером 14 октября торфяники разгорелись вновь, пламя начало вырываться на поверхность. Потушить огонь может ветер, пишет Е1.
Напомним, подземное тление торфяника в Солнечном продолжается уже несколько дней. Пожарным МЧС удалось снизить площадь тления со 120-ти до 8-ми гектар, но в ночь на 14 октября пелена дыма распространилась практически на весь Екатеринбург.