Сотрудники Уральской авиабазы начали тушить торфяные пожары под Екатеринбургом

На месте инцидента начали работать четыре специалиста. Они имеют оснащенный тепловизором квадрокоптер, мотопомпы и два торфяных ствола. Последние могут равномерно распределять средства для тушения по всей толщине торфяного пласта, сообщает департамент информационной политики региона. Планируется, что 15 октября прибудут еще 10 десантников и тяжелая техника.