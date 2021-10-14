Три человека за один день погибли в пожарах в Нижнем Тагиле и пригороде

14 октября несколько человек погибли во время пожаров, произошедших в Нижнем Тагиле и пригороде.

В 4.20 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в поселке Новоасбест на улице Анатольская. В результате сгорел жилой дом, надворные постройки, гараж и автомобиль «Москвич». Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В инциденте скончался мужчина 1959 года рождения — владелец дома, сообщает отдел надзорной деятельности. Соседи обнаружили, что происходит, когда дом горел открытым пламенем. В него мужчина переехал недавно и проживал там один. Ранее здание долгое время пустовало после смерти родителей погибшего. Предполагается, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки. В пятиэтажном доме на улице Победы в 8.30 вспыхнул другой пожар. Его площадь составила 2 м. кв. Скончался мужчина 1955 года рождения — инвалид и владелец квартиры. Мужчина не мог самостоятельно двигаться и много курил. Дым из-под входной двери увидели соседи. Они же связались с родственниками. Когда приехавшие родные открыли дверь, выяснилось, что мужчина уже погиб — он отравился продуктами горения. В это же время тлело постельное белье кровати. Предварительная информация гласит, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Фото: отдел надзорной деятельности В 11.20 пожарные узнали об огне, который захватил квартиру дома № 43 по Черноисточинскому шоссе. О возгорании сообщили очевидцы, заметившие дым с улицы. Площадь пожара составила 5 кв. м. В результате погиб владелец квартиры 1977 года рождения. Он проживал вместе с женой и двумя детьми, однако на момент происшествия был дома один. Предполагается, что он курил, лежа на диване. Это и стало причиной пожара. Фото: отдел надзорной деятельности Напомним, 6 октября около полуночи вспыхнул частный дом в проезде Менделеева Нижнего Тагила. Площадь возгорания составила более 50-ти квадратных метров. В инциденте никто не пострадал. Из-за неисправности электрооборудования в ванной произошел пожар в Нижнем Тагиле

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