Труп обнаружен под трубами теплотрассы в центре Тагила у Демидовской больницы

Труп неизвестного найден днем 14 октября у приемного покоя Демидовской больницы под трубами теплотрассы в Нижнем Тагиле. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Об этом сообщили редакции TagilCity.ru очевидцы. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете Ленинского района Нижнего Тагила. Проводится доследственная проверка, назначен ряд криминалистических экспертиз. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и СК. Явных признаков криминала нет, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель СК по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков. Напомним, в конце июля в Нижнем Тагиле выпала из окна на проспекте Мира, 42 пожилая женщина и разбилась насмерть. Насмерть разбилась выпавшая из окна пожилая женщина на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

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