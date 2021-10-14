Труп обнаружен под трубами теплотрассы в центре Тагила у Демидовской больницы

Труп обнаружен под трубами теплотрассы в центре Тагила у Демидовской больницы
Труп обнаружен под трубами теплотрассы в центре Тагила у Демидовской больницы
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Труп неизвестного найден днем 14 октября у приемного покоя Демидовской больницы под трубами теплотрассы в Нижнем Тагиле. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Об этом сообщили редакции TagilCity.ru очевидцы. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете Ленинского района Нижнего Тагила.

Проводится доследственная проверка, назначен ряд криминалистических экспертиз. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и СК. Явных признаков криминала нет, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель СК по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков.

Напомним, в конце июля в Нижнем Тагиле выпала из окна на проспекте Мира, 42 пожилая женщина и разбилась насмерть.

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