Уралец совершил «романтическое» убийство собутыльника и на 11 лет уехал в колонию

Уралец совершил «романтическое» убийство собутыльника и на 11 лет уехал в колонию
Уралец совершил «романтическое» убийство собутыльника и на 11 лет уехал в колонию
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: 1МI
Мужчина убил своего собутыльника в День влюбленных 14 февраля текущего года в Нижнем Тагиле. Осужденный забил оппонента табуретом за побои, которые жертва ранее нанесла его сожительнице.

Осужденный 35-летний мужчина и его сожительница распивали спиртное в гостях у своего знакомого в День влюбленных 14 февраля 2021 года, сообщает старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Осужденный отлучился из дома на некоторое время, а когда вернулся, то его сожительница рассказала о нанесенных ей побоях хозяином жилища. Преступник схватил табурет и несколько раз ударил им жертву по голове. В результате черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на месте. Суд отправил убийцу на 11 лет в колонию особого режима.

Напомним, 27-летний житель Артемовского зарезал своего собутыльника на кладбище в Буланаше. Мужчины не поделили доходы от совместного «бизнеса» по сбору вторсырья. Суд отправил убийцу на 7 лет в колонию строго режима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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