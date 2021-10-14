Уралец совершил «романтическое» убийство собутыльника и на 11 лет уехал в колонию

Мужчина убил своего собутыльника в День влюбленных 14 февраля текущего года в Нижнем Тагиле. Осужденный забил оппонента табуретом за побои, которые жертва ранее нанесла его сожительнице.

Осужденный 35-летний мужчина и его сожительница распивали спиртное в гостях у своего знакомого в День влюбленных 14 февраля 2021 года, сообщает старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. Осужденный отлучился из дома на некоторое время, а когда вернулся, то его сожительница рассказала о нанесенных ей побоях хозяином жилища. Преступник схватил табурет и несколько раз ударил им жертву по голове. В результате черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на месте. Суд отправил убийцу на 11 лет в колонию особого режима. Напомним, 27-летний житель Артемовского зарезал своего собутыльника на кладбище в Буланаше. Мужчины не поделили доходы от совместного «бизнеса» по сбору вторсырья. Суд отправил убийцу на 7 лет в колонию строго режима. 27-летний артемовец зарезал на кладбище собутыльника и на 7 лет уехал в колонию

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