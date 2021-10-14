За массовый расстрел в Пермском университете студенту грозит пожизненное

Молодому человеку, устроившему стрельбу в пермском университете, грозит пожизненный срок. Он уже признал свою вину и ему предъявлено обвинение.

На данный момент следствие ходатайствует об избрании меры пресечения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина. Он добавил, что на данный момент состояние обвиняемого позволяет проводить следственные действия. Уголовное дело расследуется по статье за убийство двух или более лиц. Напомним, 20 сентября утром 18-летний Тимур Бекмансуров проник в Пермский университет с оружием. Он начал стрелять в людей на улице. В общей сложности скончались шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании молодой человек был ранен. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Ему ампутиловали ногу. Напавший на Пермский университет Тимур Бекмансуров пришел в сознание

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