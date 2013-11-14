За сутки 26 юных тагильчан нарушили правила дорожного движения
По данным статистики Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за прошедшие сутки 26 детей нарушили правила дорожного движения. И это только официальная информация, а каждое нарушение – неоправданный риск, последствия могут быть трагическими.
В ГИБДД обращаются к юным тагильчанам:
Дорогие ребята! Переход проезжей части вне пешеходного перехода опасен! Водитель внимателен при проезде пешеходного перехода: он снижает скорость и пропускает пешеходов. В других местах появление пешеходов на проезжей части неожиданно для водителя и он не может мгновенно остановить автомобиль. Поэтому переходите дорогу только по пешеходному переходу! Прежде чем перейти дорогу, обязательно остановитесь. Если вы выбегаете на проезжую часть, у водителя нет никакой возможности предотвратить наезд. Внимательно посмотрите на дорогу в обе стороны: если она свободна, переходите ее и оставайтесь внимательными, потому что ситуация на дороге меняется каждую секунду. На нерегулируемом пешеходном переходе нужно быть осторожными: прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что водители остановились перед пешеходным переходом и пропускают вас.
Родители, донесите до ваших детей эти простые правила жизни.
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